Как пишет Politeka.net, Кристина Орбакайте - популярная российская певица, которой исполнилось в прошлом году 50 лет. Звезда замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, который младше нее на шесть лет. У Кристины трое детей - Никита, Дени и дочь Клаудия, которую артистка родила Михаилу. Не забывает Орбакайте и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фото, на котором впечатлила фигурой в приталенном платье.

Звезда на снимке взялась одной рукой за талию, а второй рукой держала факел.

"Шлю вам мой пламенный привет!", - написала певица.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Умница, красавица - в маму", "Доброго вечера", "Везде успеваете", "Кристина ты супер", "Вы мне самая классная,порядочная и очень хорошая мать. Ваши дети воспитанные", "Осторожно, опасно".

Напомним, дочь Пугачевой Орбакайте умилила кадрами, как ее муж-бизнесмен нянчится с дочкой

А еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте повеселилась в компании бывшего мужа матери

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве