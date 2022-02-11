Известная певица и бывшая жена исполнителя и шоумена Dzidzio Slavia рассказала, как отдыхала на Кубе и что ее поразило больше всего.

Как сообщает Politeka.net, известная певица Slavia (Ярослава Притула), которая является бывшей женой исполнителя и шоумена Dzidzio (Михаил Хома), пришла на одну из радиостанций презентовать свою новую песню. В ходе обсуждения с ведущим Ярослава рассказала о своем недавнем отдыхе на Кубе. Видео из студии она опубликовала в своем Instagram.

Так, Slavia рассказала, что уже пережила развод с мужем и наладила свою жизнь, теперь она поглощена творчеством. Также девушка упомянула, что ей удалось наладить отношения с бывшим мужем Dzidzio.

Также артистка поделилась своими впечатлениями от отдыха на Кубе, где недавно побывала. По словам Ярославы, страна поразила ее тем, что у них везде и во всем дефицит, пустые прилавки в магазинах и нет даже лекарств в аптеках.

"Отдыхала, вдохновлялась, узнавала страну, культуру. Я там впервые была, очень интересная страна. Это вообще другой мир", - поделилась своими впечатлениями Slavia.

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