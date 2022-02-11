Как пишет Politeka.net, актриса поделилась в своем Инстаграм снимками в нарядах для сцены.
Сумская рассказала, что с 15 февраля готовится радовать украинцев своим актерским мастерством в театральном представлении «Анна Каренина». С 15 по 19 число труппа выступит в Черновцах, Киеве, Житомире, Черкассах и Чернигове.
«Встречайте наше невероятное представление «Анна Каренина» в феврале. Ждем вас, дорогие наши зрители. В роли Карениной – Инна Рощина», - написала Сумская.
Она также показала, как они с Инной выглядят в своих образах. Сумская была одета в фиолетовое платье и элегантное черное пальто, отороченное аккуратным мехом. Ее образ дополняли перчатки, черная шляпка и крупные серьги.
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
В семье Кота праздник, судья "Україна має талант" поделился счастливой новостью: "Хочу поздравить с.."
Тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования: подробности
Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
Рощина же позировала в строгом белом платье с большой брошью на воротнике, а также вычурной белой шляпке.
Украинцы не смогли пройти мимо.
«Ольга, Вы красавица!! Любуюсь всеми героинями в Вашем исполнении, равных нет, внешне особенно, да не обижу никого», «Гениальная актриса», «Интересный образ», «Наша невероятная красавица», - пишут люди.
Отметим, что Рощина прославилась благодаря роли Орыси в сериале «Крепостная».
Напомним, 55-летнюю Сумскую застали за кулисами с известным актером.
Как сообщала Politeka, Сумская поделилась редкими кадрами с папой и сестрой, с которой в сложных отношениях.
Также Politeka писала, что 55-летняя Сумская в ванной устроила себе сеанс релакса и красоты.