Культовая украинская актриса Ольга Сумская примерила образ элегантной дамы для нового театрального представления, в котором она сыграет со звездой «Крепостной» Инной Рощиной.

Как пишет Politeka.net, актриса поделилась в своем Инстаграм снимками в нарядах для сцены.

Сумская рассказала, что с 15 февраля готовится радовать украинцев своим актерским мастерством в театральном представлении «Анна Каренина». С 15 по 19 число труппа выступит в Черновцах, Киеве, Житомире, Черкассах и Чернигове.

«Встречайте наше невероятное представление «Анна Каренина» в феврале. Ждем вас, дорогие наши зрители. В роли Карениной – Инна Рощина», - написала Сумская.

Она также показала, как они с Инной выглядят в своих образах. Сумская была одета в фиолетовое платье и элегантное черное пальто, отороченное аккуратным мехом. Ее образ дополняли перчатки, черная шляпка и крупные серьги.

Рощина же позировала в строгом белом платье с большой брошью на воротнике, а также вычурной белой шляпке.

Украинцы не смогли пройти мимо.

«Ольга, Вы красавица!! Любуюсь всеми героинями в Вашем исполнении, равных нет, внешне особенно, да не обижу никого», «Гениальная актриса», «Интересный образ», «Наша невероятная красавица», - пишут люди.

Отметим, что Рощина прославилась благодаря роли Орыси в сериале «Крепостная».

Напомним, 55-летнюю Сумскую застали за кулисами с известным актером.

Как сообщала Politeka, Сумская поделилась редкими кадрами с папой и сестрой, с которой в сложных отношениях.

Также Politeka писала, что 55-летняя Сумская в ванной устроила себе сеанс релакса и красоты.