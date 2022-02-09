Заслуженная и Народная артистка Украины Ольга Сумская, которой сейчас 55 лет, показала, как устроила себе сеанс релакса и красоты.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. Звезда сыграла роли в десятках фильмов, включая легендарную роль Роксоланы в одноименном сериале, и получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Ольге сейчас 55 лет и она продолжает радовать своим творчеством, а также развивает блог в Инстаграм, где в этот раз показала, как устроила для себя сеанс релакса и красоты.

"Добрый вечер всем, друзья. Сегодня у нас рубрика красоты. Я только что пришла со съемок, хочется какого-то релакса, то почему его себе не устроить", - сказала Ольга, позируя в халате перед зеркалом в ванной.

"Начинаю процедуру для ног с бальзамом для сухой загрубелой кожи", - написала звезда.

А после этого артистка показала, как накрутила волосы, хвастаясь результатом в сторис Инстаграм.

Напомним, Сумская показала, чем вкусненьким побаловала себя и Борисюка на выходных

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