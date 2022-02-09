Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. Звезда сыграла роли в десятках фильмов, включая легендарную роль Роксоланы в одноименном сериале, и получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Ольге сейчас 55 лет и она продолжает радовать своим творчеством, а также развивает блог в Инстаграм, где в этот раз показала, как устроила для себя сеанс релакса и красоты.
"Добрый вечер всем, друзья. Сегодня у нас рубрика красоты. Я только что пришла со съемок, хочется какого-то релакса, то почему его себе не устроить", - сказала Ольга, позируя в халате перед зеркалом в ванной.
"Начинаю процедуру для ног с бальзамом для сухой загрубелой кожи", - написала звезда.
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А после этого артистка показала, как накрутила волосы, хвастаясь результатом в сторис Инстаграм.
Напомним, Сумская показала, чем вкусненьким побаловала себя и Борисюка на выходных
Также Politeka писала, что Сумская хлестко ответила известному актеру на матерную критику фильма с ее участием
А еще Politeka сообщала, что Сумская, показав себя крупным планом без макияжа, раскрыла, куда рванула из Киева