Григорий Решетник более 10 лет строит отношения с Кристиной, сообщает Politeka.net. За это время у пары появились на свет трое детей - Иван и Дмитрий, и Александр.
Многодетные родители часто рассказывают, как проводят время с сыновьями, но последние разы они решили провести время только вдвоем.
"Два раза в неделю сходить в кино – это роскошь для многодетных родителей 🍿", - написал Григорий Решетник, подкрепив снимком с женой. На фото парочка счастливо улыбалась в одном из торговых центров.
Публикация быстро собрала более 5000 лайков и много комментариев.
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"Вы такая красивая пара и замечательные родители! 👏🔥 Рада знакомству @grisha_reshetnik @kristina_reshetnik ❤️❤️❤️", "Классные🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Вы лучшие👍❤❤❤🌹🌹🌹", "Крутые", "Умнички❤️правильно👍👍👍 побольше такой роскоши🤗🤗🤗", - написали пользователи Сети.
Отметим, в одном из интервью Кристина Решетник рассказала, что ее муж очень заботливый отец, и всегда ей помогает с детьми. Семья выглядит счастливой.
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