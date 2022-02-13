Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли уже много лет занимается благотворительностью и поднимает самые важные социальные темы, не скрывая эмоций.

Анджелина Джоли занимается благотворительностью, ее часто приглашают для освещения наболевших тем, передает Politeka.net. На днях звезда выступила в Капитолии, чтобы помочь группе сенаторов представить новую версию закона о насилии в отношении женщин. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда не скрывала эмоций, и даже начала плакать. По словам артистки, дети в семьях, где существует абьюз, напуганы и страдают, а некоторые, к сожалению, уже погибли.

Анджелина Джоли уверяет, что людей можно было спасти, если бы им предоставили поддержку. Закон будет служить памятью о тех, кого больше нет.

Отметим, закон о насилии отношении женщин предусматривает программы поддержки в случае насилия в семье, насилия на свиданиях, а также преследования.

Эмоциональная речь Анджелины Джоли произвела впечатление на пользователей Сети:

"Мое искреннее уважение мисс Джоли 🙌🙌🙌🙌🙌. Ты уникальный человек ❤️❤️", "Вау, ты королева, храни Бог тебя за поддержку, дорогая ❤️❤️❤️❤️👏👏👏", "Вы замечательная женщина и прекрасный человек, который помог многим людям по всему миру".

Напомним, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад

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