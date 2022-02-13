Анджелина Джоли занимается благотворительностью, ее часто приглашают для освещения наболевших тем, передает Politeka.net. На днях звезда выступила в Капитолии, чтобы помочь группе сенаторов представить новую версию закона о насилии в отношении женщин. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Звезда не скрывала эмоций, и даже начала плакать. По словам артистки, дети в семьях, где существует абьюз, напуганы и страдают, а некоторые, к сожалению, уже погибли.
Анджелина Джоли уверяет, что людей можно было спасти, если бы им предоставили поддержку. Закон будет служить памятью о тех, кого больше нет.
Отметим, закон о насилии отношении женщин предусматривает программы поддержки в случае насилия в семье, насилия на свиданиях, а также преследования.
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Эмоциональная речь Анджелины Джоли произвела впечатление на пользователей Сети:
"Мое искреннее уважение мисс Джоли 🙌🙌🙌🙌🙌. Ты уникальный человек ❤️❤️", "Вау, ты королева, храни Бог тебя за поддержку, дорогая ❤️❤️❤️❤️👏👏👏", "Вы замечательная женщина и прекрасный человек, который помог многим людям по всему миру".
Напомним, что Анджелину Джоли показали сейчас и 17 лет назад
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