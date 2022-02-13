63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун показала, как проводит время с любимой и неунывающей мамой, сообщив о ее проблемах со здоровьем.

Шэрон Стоун родилась в семье библиотекаря Дороти Мэри и фабричного рабочего-инструментальщика Джозефа Уильяма, имевшего ирландские корни, передает Politeka.net. Звезда стала вторым ребенком из четырех детей родителей.

Актриса добилась больших успехов в карьере, и поддерживает связь с близкими. В новом фото в Инстаграм Шэрон Стоун показала свою маму Дороти. Дочь обняла старенькую мать и обе смеялись.

"Сегодня пригласила маму на обед.

ДА, ВАШИ ДОБРЫЕ МЫСЛИ И МОЛИТВЫ ДЕЙСТВУЮТ ❣️🥰🙏🏻🙏🏻🙏🏻

89 лет ❣️

5 инсультов, инфаркт, кардиостимулятор. Ищу мужчину.

😂👍🏻💪🏻🥰", - написала звезда.

Отметим, Шэрон Стоун не единожды просила помолиться за ее мать, когда та попадала в больницу со страшными диагнозами.

Пост быстро собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥 обе!!! Очень люблю эту девушку ❤️", "Замечательно и зрелищно 😘😍❤🔝😮😮", "Мне нравится это фото. Я даже прослезилась. Благослови вас двоих выживших, любящих жизнь. 🌈🌹💋", - написали пользователи Сети.

Примечательно, что Шэрон Стоун в 2001 году тоже едва пережила инсульт.

Напомним, что 63-летняя Шэрон Стоун подчеркнула стройную фигуру костюмом "хищной" расцветки

Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун устроила мастер-класс по соблазнению в лучших нарядах

Также Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун в белом костюме честно показала себя без фотошопа