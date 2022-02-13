Шэрон Стоун родилась в семье библиотекаря Дороти Мэри и фабричного рабочего-инструментальщика Джозефа Уильяма, имевшего ирландские корни, передает Politeka.net. Звезда стала вторым ребенком из четырех детей родителей.
Актриса добилась больших успехов в карьере, и поддерживает связь с близкими. В новом фото в Инстаграм Шэрон Стоун показала свою маму Дороти. Дочь обняла старенькую мать и обе смеялись.
"Сегодня пригласила маму на обед.
ДА, ВАШИ ДОБРЫЕ МЫСЛИ И МОЛИТВЫ ДЕЙСТВУЮТ ❣️🥰🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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89 лет ❣️
5 инсультов, инфаркт, кардиостимулятор. Ищу мужчину.
😂👍🏻💪🏻🥰", - написала звезда.
Отметим, Шэрон Стоун не единожды просила помолиться за ее мать, когда та попадала в больницу со страшными диагнозами.
Пост быстро собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.
"🔥🔥🔥 обе!!! Очень люблю эту девушку ❤️", "Замечательно и зрелищно 😘😍❤🔝😮😮", "Мне нравится это фото. Я даже прослезилась. Благослови вас двоих выживших, любящих жизнь. 🌈🌹💋", - написали пользователи Сети.
Примечательно, что Шэрон Стоун в 2001 году тоже едва пережила инсульт.
Напомним, что 63-летняя Шэрон Стоун подчеркнула стройную фигуру костюмом "хищной" расцветки
Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун устроила мастер-класс по соблазнению в лучших нарядах
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