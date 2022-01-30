Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса Шерон Стоун, которая успела прославиться на весь мир благодаря разнообразным ролям, вспомнила о своих лучших образах. Причем исполнительница также показала тематический ролик со своими разными ролями.

Так, как можно заметить, обычно Шэрон не меняет свой цвет волос для новых ролей, однако с легкостью преображает прически и стиль. С имиджем роковой красавицы или скромной леди актриса хорошо справилась.

«Меня зовут… 🤍» - добавляя к новом ролику, коротко пишет Шэрон.

«Каждая из этих потрясающих ролей. Мастер класс по соблазнению; Так хорошо; Легендарный вид; Легенда всех легенд 🙌; Джинджер - один из лучших персонажей, когда-либо изображавшихся в кино!! Просто супер, Шэрон! ❤; Где Мэй Манро? она моя самая любимая! 🥰😍😘; Самая классная🔥; И все еще горячая, как сальса с остреньким перцем на техасском бетоне под полуденным солнцем😍; Глория 😍; Ты королева ☺❤👑 Люблю тебя 💖».

Мы также писали, сейчас Шэрон предпочитает удобства и короткие стрижки, более простой и менее вычурный стиль. Однако даже в черных брюках и кофте, а также туфлях на шпильке она способна заинтриговать фанатов.

«Вот мы на съемках: секретный проект 🤣😂❣» - пишет Шэрон.

Напомним, 63-летняя Шэрон Стоун честно показала лицо вблизи без фотошопа: "Так может не каждая женщина".

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун поразила экстремальными забавами, кадры: "В душе все мы большие дети".

Также Politeka писала, что Шэрон Стоун заворожила изгибами в облегающем платье на страницах глянца: "Элегантная леди".