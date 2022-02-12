Полуфиналист шоу "Холостячка-1", юморист Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, вспомнил, о чем мечтал в детстве, и какие надежды оправдались.

Андрей Рыбак - юморист, блогер, ведущий мероприятий, и друг победителя "Холостячки-1" Александра Эллерта, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм он часто делится мыслями.

В этот раз юморист поделился воспоминанием о детстве и признался, о чем мечтал.

"В детстве я думал, что взрослым быть круто и просто! Можно гулять допоздна, играть в видеоигры и пить много газировки! 😁



И вот, когда я вырос, оказалось, что допоздна не особо то и погуляешь — с утра на работу, а от газировки изжога! 😅



Хорошо хоть по видеоиграм все оправдалось! 😁", - написал Андрей Рыбак.

На фото бывший участник "Холостячки" позировал возле телевизора, на котором шел фильм "Один дома".

"Как думаете, что мы с юным Маколеем увидели в журнале?! За самый смешной вариант, расскажу кто новая Холостячка!☺️", - написал друг Александра Эллерта.

Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Класс 😍😍😍", - написала девушка юмориста Алина Смирнова.

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