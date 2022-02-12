Андрей Рыбак - юморист, блогер, ведущий мероприятий, и друг победителя "Холостячки-1" Александра Эллерта, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм он часто делится мыслями.
В этот раз юморист поделился воспоминанием о детстве и признался, о чем мечтал.
"В детстве я думал, что взрослым быть круто и просто! Можно гулять допоздна, играть в видеоигры и пить много газировки! 😁
И вот, когда я вырос, оказалось, что допоздна не особо то и погуляешь — с утра на работу, а от газировки изжога! 😅
Хорошо хоть по видеоиграм все оправдалось! 😁", - написал Андрей Рыбак.
На фото бывший участник "Холостячки" позировал возле телевизора, на котором шел фильм "Один дома".
Орбакайте показала, на что способна 9-летняя внучка Пугачевой: "Достойное продолжение"
Внучка Софии Ротару засветила интерьер своей квартиры с дизайнерским ремонтом: привет из Нью-Йорка
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
"Боже, как несправедливо": трагедия с молодой российской актрисой потрясла Сеть
Мишина после покупки 4-комнатной квартиры показала, на что идет ради сына: "Вот, пожалуйста..."
"Как думаете, что мы с юным Маколеем увидели в журнале?! За самый смешной вариант, расскажу кто новая Холостячка!☺️", - написал друг Александра Эллерта.
Публикация быстро собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Класс 😍😍😍", - написала девушка юмориста Алина Смирнова.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" устроил настоящий экстрим со своей возлюбленной
Как сообщала Politeka, возлюбленная финалиста "Холостячки" Андрея Рыбака пофасонила в наряде из веревочек
Также Politeka писала, экс-участник и друг Эллерта Андрей Рыбак рассказал о недуге, который его подкосил