Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак участвовал в первом сезоне шоу "Холостячка". И хоть артист не победил на проекте, зато подружился с Александром Эллертом, который завоевал сердце главной героини Ксении Мишиной. После проекта Андрей вернулся к девушке, с которой расстался перед шоу. Также Рыбак активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис участник "Холостячки" рассказал о болезни, которая его подкосила.
"Слегка выпал из инстаграма из-за коронавируса. У тебя такие интересные раз в неделю истории. Уже второй раз коронован. А вы уже болели?", - написал на сторис юморист.
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“Радует, что вы заметили мое отсутствие, так вышло, что я болею коронавирусом. Второй раз. И поэтому не сильно был активен в Инстаграме”, - сказал Андрей.
Напомним, Андрей Рыбак из "Холостячки" неожиданно обнаружил себя на сайте знакомств
Также Politeka сообщала, что экс-участник «Холостячки» Рыбак хлестко подшутил над своей спящей девушкой
А еще Politeka писала, что экс-участник "Холостячки" Рыбак после возвращения в Украину воссоединился с Эллертом