Как передает Politeka.net, популярный украинский артист Дмитрий Монатик счатслив в браке с Ириной Дёмичевой, с которой воспитывает двоих красавцев-сыновей. Сейчас пара активно проводит время на отдыхе и наслаждается временем вместе.

«С милым и рай в шалаше 🥰🏝 @monatik_official 💕» - пишет счастливая Ирина под семейным кадром с мужем. На пляже она насладилась отдыхом и свободным моментом без суеты.

Как известно, Ирина работает, воспитывает двух маленьких мальчиков и поддерживает мужа, который часто гастролирует и не так часто бывает дома. Причем ей нравится также ездить с Монатиком на концерты, где ее часто видят поклонники.

«Как красиво😍; Если шалаш в раю🥰🤗; Райская пара〽️🥰; Настоящий рай 🌺 самое прекрасное место» - пишут в сети.

Как известно, они с семьей часто ездят по разным странам, откуда делятся новыми фото. Как известно, недавно семья Монатика покинула остров Мальдивы, где они долго отдыхали. На своей странице в Инстаграм Ирина Демичева поделилась кадрами, где предстала перед камерой на фоне шикарного заката.

"Настроение дня", — подписала видео Ирина Демичева

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