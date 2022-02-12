Британский принц Гарри с женой, Меган Маркл, и сыном, Арчи, два года назад переехали в Калифорнию, и сейчас их роскошный дом преследуют неудачи.

На днях стало известно, что в городе Монтесито, где живет семья, появился ужасно неприятный запах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ряд зарубежных СМИ.

"Вонь" поглотила и роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри. Выяснилось, что причиной этого стала застоявшаяся в водоеме вода в заказнике Эндри Кларк Берд. Соленое болото занимает площадь в 42 акра. Оно располагается недалеко от указанного города, а его территория составляет 17 гектаров.

По информации Express, запах, сравнимый с гниющими на солнце отбросами, может сохраниться до осени, пока там не проведут ремонт. Местные жители жалуются, что от "вони" у них даже сводит желудок.

К слову, не так давно местные жители также жаловались на яркий запах травки из расположенной недалеко фабрики каннабиса.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл купили дом на территории, превышающей два гектара в Санта-Барбаре. Жилье обошлось более 11 миллионов фунтов стерлингов - 7,25 млн фунтов супруги заплатили, а еще 3,8 млн фунтов должны будут внести до 2050 года. На территории имеются бассейн, теннисный корт, тренажерный зал, сад и другое.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл вляпались в новый публичный скандал

А еще Politeka писала, что принц Гарри и Меган Маркл удивили поступком после заключения контрактов

Также Politeka сообщала, что Кейт Миддлтон озадачила видом на новых фото в честь 40-летия