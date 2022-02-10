Как передает Politeka.net, Настя Каменских является популярной исполнительницей, которая часто рассказывает о себе разные личные мелочи в Инстаграм. Свадьба Насти и Потапа поставила очень много вопросов среди поклонников, ведь они скрывали свои отношения аж до дня церемонии.

Тогда кадры с девичника, свадьбы и видео с празднования всполошило всю аудиторию. Только спустя время Каменских постепенно рассказывает о прошлом. В этот раз она решила заговорить о свадебных платьях.

«Девочки, вы давно меня просили рассказать, как я выбирала свое свадебное платье и я с радостью готова поделиться с вами, как найти то самое “свое” платье😘 Всеми серкетиками делюсь в своем новом влоге на YouTube❤️ А сколько вы примерили платьев, прежде чем выбрать “то самое”? Делитесь в комментариях☺️» - пишет Каменских.

В сети обсудили: «В смысле . Это уже не оч актуально , свадьба уже была и даже не в прошлом году; Настя выходит замуж? 😮; Примерка была из 6 штук.. одно из них и купила в тот же день с первой примерки😅🙈; 🙌. Примерила 4 шт и решила шить на заказ😂; Ой, я выбирала среди 15 платьев и в конце концов выбрала свое😍; Красотка 😍 я тоже так могу 🔥🔥; Это очень красиво и мило ❤️вы самая красивая пара с Лёшей ❤️».

Также Каменских выкладывает в Инстаграм и Тик-ток множество роликов, которые не несут никакой смысловой нагрузки.

В них Каменских просто дурачится, показывает новые наряды и танцует под популярную музыку. Причем далеко не всегда на подобный контент в сети реагируют положительно. Как правило, в последние дни звезду начали высмеивать за однообразие.

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