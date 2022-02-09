Как передает Politeka.net, Настя Каменских часто устраивает различные фотосесии для привлечения внимания. Также Каменских выкладывает в Инстаграм и Тик-ток множество роликов, которые не несут никакой смысловой нагрузки.

В них Каменских просто дурачится, показывает новые наряды и танцует под популярную музыку. Причем далеко не всегда на подобный контент в сети реагируют положительно. Как правило, в последние дни звезду начали высмеивать за однообразие.

«Новый день как новая жизнь ☀️» - пишет Каменских.

В сети отвечают:

«Где можно найти этот трек?; Чем укладывать такие кудри?❤️Музычка огонь 🔥; Обожаю тебя сладкая 🔥❤️; Супер!! Настя,вы классная!и макияж огонь;); еще не надоело пляски устраивать? Скучно; И опять одно и то же; О, одетая; Ну что же за женщина, Настенька; И все это типа содрано с других артистов ,как списаное сочинение в школе; Настя-почему грусть в глазах?; Вам бы я посоветовал в цирк пойти это ваше призвание быть клоуном. Пародистом».

Также своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото с отдыха. Как известно, Каменских отдыхала в Мексике с Потапом и своей подругой Анной Андрийчук.

"Отпуск давным давно закончился, а вот фотки из него еще нет", — поделилась Настя Каменских.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Фото, то что надо в нашу дождливую погоду", "Красотка", "Настя красоточка❤️❤️❤️и красота, и фигура, и талант, чудесный голос",

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