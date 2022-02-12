Артист Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, поддержал одного из участников Нацотбора на "Евровидение-2022".

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - успешный украинский артист и супруг Нади Дорофеевой. Звезда недавно выпустил свой первый сольный альбом и дал первые сольные концерты, а теперь готовится к выступлениям в Одессе. А к финалу Нацотбора на "Евровидение-2022" Дантес решил опубликовать сторис, в котором рассказал, кого будет поддерживать на проекте.

"Alina Pash - Тіні забутих предків", - можно поддержать Алину. Я ей очень респектую", - написал Владимир и добавил обложку с певицей, где указано все для поддержки молодой исполнительницы.

Стоит отметить, что финал Нацотбора на "Евровидение-2022" пройдет уже сегодня, 12 февраля. Кроме Alina Pash в финале за право представить Украину будут соревноваться Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Kalush и Wellboy. Финал пройдет в Центре культуры и искусства НАУ в Киеве.

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