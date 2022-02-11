Как передает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина стала ведущей Национального отбора на "Евровидение-2022". На своей странице в Инстаграм Ефросинина опубликовала новые Сториз, где поздравила с Днем Рождения популярного фотографа - Соню Плакидюк. Также, она сравнила, как её видит фотограф, и как она сама себя.
"Малышка, я всё сказала тебе лично! Но здесь хочу поделиться со всем миром, что ты - настоящий друг! Ты первая поверила в "Экзамен", в меня и во все наши дальнейшие сумасшедшие идеи! Нам всегда вместе весело и можно говорить обо всём! Ну и снимаешь ты меня богически", — отметила Маша Ефросинина и поздравила фотографиню.
Также, ведущая показала, как её видит Соня Плакидюк. На кадрах Ефросинина позирует в шикарном платье с цветочным принтом, которое подчеркивает длинные ноги ведущей разрезом до берда.
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А после Ефросинина показала, как она видит сама себя.
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