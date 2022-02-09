Артист Michael Soul презентовал свою песню "Demons" для Нацотбора на Евровидение от Украины, впечатлив слушателей.

Как пишет Politeka.net, финал Нацотбора на Евровидение пройдет уже в эту субботу - 12 февраля. На нем за право представлять Украину на "Евровидении 2022" сразятся Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. На страничке "Евровидение" в Инстаграм появился фрагмент песни Michael Soul, которая называется "Demons".

"Michael Soul сразится в Национальном отборе-2022 с треком "Demons", - было написано в публикации:

Фанаты сразу поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень сильно, стильно, мощно и достойно представлять Украину на Евровидении", "Под эту песню можно такую постановку офигенную сделать. Со светом можно сделать нереальные вещи", "Лучшая заявка в этом нацотборе, под этот трек можно сделать шикарную постановку".

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