Владимир Остапчук, "Холостяк" Добрынин, Анна Тринчер и другие звезды сразились за лучшую инста-пару, впечатлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, скоро 14 февраля и украинцы активно готовятся к празднику. А на страничке "WhyNot? Enot Agency" в Инстаграм решили выбрать лучшую инста-пару.

Среди претендентов нашлось место для Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Также в подборке присуствовали танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева, "Холостяка" Никиты Добрынина с победительницей проекта Даши Квитковой, блогеров Анна Тринчер и Александра Волошина и других знаменитостей в Инстаграм.

"Вот-вот ребята обнесут все цветочные и ювелирные магазины, а девушки будут неспешно заказывать носки и бритвы.

В канун Дня всех влюбленных мы собрали ТОП-10 популярных инста-пар.

Листайте карусель и выбирайте своих фаворитов", - было написано под фотографиями звезд.

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