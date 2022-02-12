Как пишет Politeka.net, скоро 14 февраля и украинцы активно готовятся к празднику. А на страничке "WhyNot? Enot Agency" в Инстаграм решили выбрать лучшую инста-пару.
Среди претендентов нашлось место для Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Также в подборке присуствовали танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева, "Холостяка" Никиты Добрынина с победительницей проекта Даши Квитковой, блогеров Анна Тринчер и Александра Волошина и других знаменитостей в Инстаграм.
"Вот-вот ребята обнесут все цветочные и ювелирные магазины, а девушки будут неспешно заказывать носки и бритвы.
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