Известная украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер, которая собирается замуж за блогера Александра Волошина, рассказала, что проведет День влюбленных сама.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 20-летняя украинская певица и блогер Анна Тринчер, которая сыграла в комедиях "Скажене весілля" и "Любовь и блогеры", часто рассказывает поклонникам подробности своей жизни с женихом Александром Волошиным.

На этот раз Тринчер пожаловалась, что День Святого Валентина она проведет сама. Сперва Анна просила жениха остаться на несколько дней с ней, но он объяснил, что должен уехать по работе.

"До сих пор не могу поверить", - написала Анна.

Блогер отметила, что уже спланировала себе День влюбленных, приготовила подарок и отказалась от всех своих дел.

Анна Тринчер заметила, что это должен был быть первый совместный День влюбленных, но у Волошина появились важные дела.

Ранее Politeka сообщала, что жених Анни Тринчер попал в ДТП, появились кадры с места: "грустно, нормально прилетел...".

Напомним, что Анна Тринчер в купальнике показала результаты операции:"надеюсь, ее хирург не упадет в обморок".

Также Politeka писала, что Тринчер после пластической операции засветила, как выглядит на отдыхе: "Что за богиня".