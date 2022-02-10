Анна Тринчер после романтичного отдыха с женихом показала, что у них не все так гладко и радужно, как хотелось быть.

Как передает Politeka.net, Анна Тринчер ради популярности выкладывает в Инстаграм чуть ли не каждый свой шаг. Причем не обходится и без ссор. Со своим женихом она всячески пиарится в социальных сетях и поэтому каждая ссора также выносится на публику.

После отдыха, где пара провела несколько дней, нежась на пляже и развлекаясь на яхте, они решили также показать чуть ли не по минутам, как проходили их дни. А по возвращению из отдыха оказалось, что Волошин успел где-то травмировать свою ногу, а также уехать от Тринчер.

«Очень расстроена из-за Саши. Совсем скоро важный праздник для всех половинок. Но в нашем случае, праздник важен только мне. Очень злюсь и грущу по этому поводу, но давайте не о плохом» - поделилась Тринчер.

За день до этого мы писали, что пара провела отпуск в Египте, а по возвращению их ждало неприятное происшествие.

Жених Анны Тринчер и блоггер Александр Волошин попал в ДТП, на своей странице в Инстаграм он опубликовал короткий ролик. На видео расстроенный Александр стоит у своей столкнувшейся с другой машины. Неприятный инцидент произошел вечером в центре Киева на одном из перекрестков дорог.

Пока неизвестно, кто именно виновник ДТП. В сети сразу обсудили произошедшее, ведь это не первая авария молодого мужчины. С травмированной ногой в гипсе мужчина стоял на месте ДТП.

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