Как передает Politeka.net, Анна Тринчер является известной украинской актрисой и певицей. Как известно, недавно артистка сделала пластическую операцию, о которой давно мечтала. Теперь Тринчер, после того, как исполнила свою мечту, отправилась со своим женихом - Александром Волошиным (скандальный блогер) отдыхать в Египет.

На своей странице в Инстаграм Анна Тринчер продемонстрировала, как изменилась её фигура после пластической операции на грудь. В купальнике розового цвета на веревочках она покрутилась перед камерой в пенном бассейне с лепестками роз.

"Капец. Как я кайфую", — выразила свои эмоции Анна Тринчер.

Также, на своей странице актриса поделилась мыслями и рассказала о том, что теперь она немного стесняется надевать купальник со своим новым размером.

Ранее сообщалось, Тринчер показала, как выглядит после пластики и удивила откровением: "Переживаю, что пожалею"

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