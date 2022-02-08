Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина недавно стала новой ведущей Национального отбора на Евровидение-2022. Также с ней будет Тимур Мирошниченко (будет вести Нацотбор за кулисами). На своей странице в Инстаграм ведущая поделилась новыми Сториз, где примеряет разные платья для выхода на сцену. Однако, она сказала, что решение останется за продюсерами.

"Практически вся эта неделя пройдет под знаком Национального отбора на "Евровидение-2022". Идеально начать её с примерки платья для эфира", — поделилась Маша Ефросинина.

"Мы с девочками подобрали четыре варианта, но принимать решение будут продюсеры. Давайте посмотрим, совпадет ли оно с моим и вашим. Шлите реакции на фавориты", — попросила Ефросинина.

Напомним, что ранее на это место рассматривался Сергей Притула и Злата Огневич.

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