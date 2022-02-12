Как пишет Politeka.net, популярный украинский юморист Юрий Ткач, не только регулярно снимается в проектах студии «Квартал 95» но также активно ведет свою страницу в Инстаграм.

В новом посте Юрий Ткач показал забавное видео, в котором исполнил фрагмент песни Виктора Павлика «Ні обіцянок ні пробачень». (Чтобы посмотреть – проскроллььте вниз)

«А жизнь могла сложиться и так», - написал артист.

Юрий Ткач засветился в белой рубашке с галстуком-бабочкой и черной жилеткой. Также на голове у него был пышный парик. Отметим, в молодости Виктор Павлик ходил с кудрявой длинноволосой шевелюрой.

Кадры восхитили пользователей Сети.

«Юрик в образе – это жесть. Обожаю! Браво», «Совсем другое восприятие песни», «Лучший», «Гений», «Талантище», - пишут в комментарии.

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