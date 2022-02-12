Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая на своей странице в Instagram опубликовала очаровательные фото, на которых позирует со своей подругой певицей ROXOLANA.
Своим постом Саша поддержала Роксолану, которая стала участницей Национального отбора на Евровидение-2022. В подписи к публикации Зарицкая оставила слова поддержи своей подруге: "Как бы то ни было, для меня ты – победительница! Горжусь твоей настойчивостью и творческим воодушевлением".
Отметим, что несколько лет назад, еще до пандемии Александра Зарицкая и ее группа KAZKA также были участниками Нацотбора и даже заняли второе место. Однако в то время из-за скандала с певицей MARUV, коллектив отказался представлять Украину на песенном конкурсе.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Холостячка" после Мишиной и Огневич: стало известно имя еще одной претендентки, настоящая красотка
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Улетевший из Украины победитель "Мастер Шеф" раскрыл, почему отказался от участия в новом сезоне: "Да, меня звали..."
Полякова взбесила украинцев поведением на "Голосі країни": "Совсем с ума сошла"
Напомним, Зарицкая из KAZKA честно ответила, готова ли стать мамой: "Всегда бесили...".
Как сообщала Politeka, Похудевшая на 35 кг Зарицкая показала формы в наряде из веревочек крупным планом: "Крутейший фотосет".
Также Politeka писала, что Солистка KAZKA Зарицкая и Каминская из "НеАнгелов" покрасовались перед Осадчей: "Как вам перевоплощение?".