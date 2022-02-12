Известная украинская певица Александра Зарицкая показала свою подругу, которую в этом году поддерживает на Нацотборе на Евровидение.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая на своей странице в Instagram опубликовала очаровательные фото, на которых позирует со своей подругой певицей ROXOLANA.

Своим постом Саша поддержала Роксолану, которая стала участницей Национального отбора на Евровидение-2022. В подписи к публикации Зарицкая оставила слова поддержи своей подруге: "Как бы то ни было, для меня ты – победительница! Горжусь твоей настойчивостью и творческим воодушевлением".

Отметим, что несколько лет назад, еще до пандемии Александра Зарицкая и ее группа KAZKA также были участниками Нацотбора и даже заняли второе место. Однако в то время из-за скандала с певицей MARUV, коллектив отказался представлять Украину на песенном конкурсе.

Напомним, Зарицкая из KAZKA честно ответила, готова ли стать мамой: "Всегда бесили...".

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