Телеведущая Екатерина Осадчая засветила интересные кадры, с артистками которые в последнее время сильно изменились.

Как пишет Politeka.net, украинские певицы Слава Каминская и Александра Зарицкая (KAZKA), внешность которых недавно претерпела заметные изменения, стали участницами программы «Світське життя» Екатерины Осадчей, где блеснули красотой. Фото с артистками появились на странице программы в Инстаграм.

Как известно, в прошлом году Александра Зарицкая стала участницей шоу "Танці з зірками", благодаря которому скинула 20 кг. А недавно в интервью Славе Демину Зарицкая призналась, что за 2021 год удалось всего сбросить 30-35 кг.

А вот Слава Каминская недавно решила изменить прическу. Ради нового образа артистке пришлось выбелить и обесцветить волосы, чтобы выйти из насыщенного рыжего оттенка. Затем локоны затонировали под натуральный оттенок и подстригли.

«Внешние изменения певиц Славы Каминской и Александры Зарицкой – вскоре в «Светской жизни» 😉 А как вам перевоплощение артисток?» - говорится на странице программы «Світське життя».

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