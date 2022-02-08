Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является солисткой группы "KAZKA". Также она участвовала в шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с Юрием Мешковым. Оттуда они вылетели с 10-го эфира. На своей странице в Инстаграм Зарицкая поделилась новыми кадрами у себя в Сториз.
На кадрах певица предстала в необычном полупрозрачном платье, которое сделано из плетеных веревок. В этом наряде Зарицкая подчеркнула свои похудевшие формы. Стоит отметить, что артистка уже смогла похудеть на 35 килограмм.
"Крутейший фотосет из тех, что у нас были", — призналась Александра Зарицкая.
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Напомним, недавно певица заговорила о своих отношениях со своим напарником по "Танцям з зірками" Юрием Мешковым. Как известно, им приписывают роман. Также Мешков засветился в новом клипе группы "KAZKA". Сама певица рассказала, что у них непонятные отношения и каждый занимается своей работой.
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