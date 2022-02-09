Как передает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая недавно приняла участие в шоу "Танці з зірками". Теперь она засветилась на шоу "Голос країни", где является тренером "Второго шанса" с Андреем Мацолой.

К Зарицкой пришел Слава Дёмин с множеством вопросов и взял у неё интервью. На нём она заговорила о том, как бы назвала ребенка, если бы у неё родилась дочка.

"У меня нет такого. Ну то есть...Я не очень люблю, когда называют там какими-то заумными типа какая-то Мэри там, Николь и всё такое. Не знаю. Я бы назвала так, вот что ей подходит. Вот она родилась и я такая: "Да ты же Машка". Или как-то так, не знаю. У меня нет такого, что меня прям супер бесят имена. Абсолютно ко всем нормально отношусь", — ответила Александра Зарицкая.

Также, Зарицкая рассказала, что не смотря на то, что она никогда не любила детей, ей они уже кажутся милыми и она считает, что это первый звоночек к желанию завести детей.

Напомним, что ранее Зарицкая рассказала о том, что за проект "Танці з зірками" она смогла похудеть на 35 кг.

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