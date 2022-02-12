Известная певица Тина Кароль стала судьей Нацотбора на Евровидение-2022 и пришла на эфир в роскошном образе, фанаты в восторге.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая стала судьей Нацотбора на Евровидение-2022, появилась на съемках прямого эфира финала в роскошном образе. Снимок с этого эфира опубликовали на фан-странице певицы в Instagram.

Как видно, Тина запечатлена за судейским столом Нацотбора, некоторые отметили в комментариях, что здесь она похожа на учительницу. Для эфира артистка выбрала элегантное черное платье с открытым декольте, свой образ она дополнила изящным ожерельем. Ее волосы распущены в красивой укладке с мягкими волнами, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фотографии Кароль написали: "Какая красивая". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певицы: "Красотка", "Красавица", "Очень женственная", "Учительница чьей-то мечты", "Божественная красота", "Самая красивая", "Ничего не изменилось со времен Нацотбора 2020. Тина выглядит так же, как и 2 года назад", "Шикарная", "Очень красивая", "Принцесса, очень любим".

Напомним, Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится: кадры.

Как сообщала Politeka, "Дан намного лучше": Тина Кароль взволновала нежным кадром с близким для себя мужчиной.

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