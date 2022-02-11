Популярная украинская певица и любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий показала, с кем просыпается в постели и ответила, как зовут её любимцев.

Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является популярной украинской артисткой. Стоит отметить, что она также прославилась как фаворитка Святослава Вакарчука на проекте "Голос країни", после которого, он взялся её продюсировать.

На своей странице в Инстаграм артистка решила пообщаться с поклонниками и ответить на самые интересные вопросы. Соловий показала, с кем просыпается в постели и ответила, как зовут её любимчиков и сколько их у неё.

"Кико живет со мной в Киеве. Еще у меня есть Мицуки, Бутон и Кутасик во Львове", — ответила Кристина Соловий.

Напомним, что артистка родом из Львова. Однако, после того, как её карьера с успехом начала развиваться, ей пришлось переехать в Киев.

Также, Соловий заинтриговала заявлением о своем сольном большом украинском туре.

"Большой тур будет обязательно. Надеюсь, что уже весной", — заявила артистка и разбавила ответ своим фото с концерта.

Также, певица пожаловалась поклонникам, что ей не хватает самоорганизации. Однако, не смотря на это, её вдохновляет поддержка фанатов, и она старается делать всё больше.

Напомним, недавно Кристина Соловий вернулась с Шри-Ланки, откуда поделилась множеством фото роскошного отдыха. Также, она отпраздновала там свой День Рождения, ей исполнилось 29 лет.

Ранее сообщалось, любимица Вакарчука Соловий назвала свой топ украинских артистов: нет ни Тины Кароль, ни Каменских

Также, "Люблю с мертвыми поговорить": любимица Вакарчука Соловий рассказала неожиданные подробности о себе

Politeka рассказывала, Полякова не даст заскучать на "Голосі країни", Вакарчук не оценил: "Меньше мишуры, а больше музыки"



