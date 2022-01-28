Известная певица Кристина Соловий, которая на проекте "Голос країни" в 2013 году дошла до полуфинала, продолжает развивать карьеру, и в новом видео порадовала своих поклонников, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Звезда появилась в компании известного певца Александра Чемерова, с которым они записали песню и новое видео в стиле 90-х.
На кадрах оба исполняют свой хит, а артист не может отвести взгляда от коллеги.
"Ищите полную акустическую версию #бижитика на youtube @sashachemerov", - заинтриговала подписью любимица Вакарчука.
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Пост Кристины Соловий быстро собрал более 4000 просмотров и много комментариев.
"Как это красиво звучит 😍", "Очень нежно 💙", "Эта песня будет в программе 16 февраля?", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Отметим, Кристина Соловий понравилась украинскому слушателю нежным исполнением. Сейчас на ее Инстаграм подписаны 49 тысяч пользователей Сети.
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