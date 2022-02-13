Wellboy выступил на сцене нацотбора Евровидения 2022 с новой песней "Nozzy Bossy", однако один из элементов постановки неприятно удивил жюри.

Как передает Politeka.net, Wellboy во время своего выступления на сцене Нацотбора на Евровидение 2022 присел на девушек, которые изобразили трон. (Чтобы посмотреть номер - прскролльте вниз)

Тина Кароль, комментируя выступление сказала, что ей такой элемент номера не очень понравился и его стоит поменять.

Режиссер, радиоведущий и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин обвинил участника в объективизации женщины.

«Если бы на Евровидение поехали Гуси мы бы повторили как минимум успех Андрея Данилко. Не понравилась объективизации женщин, такого нельзя делать, абсолютно точно. И на Евровидении тоже. Это больше внутренний продукт, чем продукт на экспорт», — заявил он.

Wellboy в пресс-руме объяснил этот элемент постановки.

«Мы почему-то даже не подумали об этом. Это был художественный образ. Девушки – как трон. Они были в таких красивых костюмах, как лепестки подсолнечника, тоже выполняли декоративное задание [в номере]. Если бы я специально на них сел и сказал бы «Да, девушки, сели все, а я на вас сажусь, как на трон» – вот это было бы плохо», – сказал Антон Вельбой.

Также за кулисами шоу Wellboy извинился.

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