Как передает Politeka.net, Wellboy во время своего выступления на сцене Нацотбора на Евровидение 2022 присел на девушек, которые изобразили трон. (Чтобы посмотреть номер - прскролльте вниз)
Тина Кароль, комментируя выступление сказала, что ей такой элемент номера не очень понравился и его стоит поменять.
Режиссер, радиоведущий и член правления Суспільного Ярослав Лодыгин обвинил участника в объективизации женщины.
«Если бы на Евровидение поехали Гуси мы бы повторили как минимум успех Андрея Данилко. Не понравилась объективизации женщин, такого нельзя делать, абсолютно точно. И на Евровидении тоже. Это больше внутренний продукт, чем продукт на экспорт», — заявил он.
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Wellboy в пресс-руме объяснил этот элемент постановки.
«Мы почему-то даже не подумали об этом. Это был художественный образ. Девушки – как трон. Они были в таких красивых костюмах, как лепестки подсолнечника, тоже выполняли декоративное задание [в номере]. Если бы я специально на них сел и сказал бы «Да, девушки, сели все, а я на вас сажусь, как на трон» – вот это было бы плохо», – сказал Антон Вельбой.
Также за кулисами шоу Wellboy извинился.
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