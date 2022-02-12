Как передает Politeka.net, Ольга Мартыновская прославилась как победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Благодаря своему таланту она добилась многого и сама стала судьей этого шоу.
На своей странице в Инстаграм шеф-повар опубликовала новое фото. На кадре Ольга Мартыновская предстала в удивительном строгом образе. На ней элегантный белый брючный костюм, который придает её внешности строгий вид. В руках судья "МастерШеф" держит журнал "Forbes". А на столе возле лежат солнцезащитные очки в черном футляре.
"Тиндер уже не тот", — подписала фото Ольга Мартыновская.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Так и мужчины уже не те, Оля", "Хорошее фото", "Супер", "Ржу, правильно", "Красивая вы", "Оля ❤️".
Напомним, недавно Ольга Мартыновская рассказала смысл своей татуировки на руке, которую ей набил участник четвертого сезона "МастерШеф" Милан.
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