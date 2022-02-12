Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является уже 11 сезонов главным судьей кулинарного шоу "МастерШеф". Также он прославился как известный шеф-повар и ресторатор. Как известно, скоро состоится День Влюбленных, который отмечают 14 февраля. В честь этого Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал новое видео. На кадрах он показал, как можно порадовать родных людей, с помощью несложного, но красивого и вкусного рецепта кексов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ШОКОЛАДНЫЕ СЕРДЕЧКИ-КЕКСИКИ ДЛЯ ЕГО СЕРДЦА ❤️

Идеальные шоколадные кексы 😍
Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие — как брауни.

Ингредиентов будет много, так что давайте по порядку:

КЕКСЫ:

– Яйцо — 2 шт
– Сахар — 150 гр
– Масло сливочное — 100 гр
– Сливки 35% — 100 гр
– Мука — 110 гр
– Какао — 50 гр
– Разрыхлитель — 5 гр

Масло комнатной температуры растереть с сахаром, ввести все жидкие ингредиенты, смешать. Ввести муку, какао, разрыхлитель, смешать до однородности.

Тесто нужно расфасовать по формочкам в форме сердечек.

Если у вас нет формочек в форме сердца — не беда, ловите:

🔥 ЛАЙФХАК 1: чтобы сделать форму сердечка — накатайте шарики из фольги и вставьте их в железную форму для кексов — смотрите на видео, это очень легко 😌

Переложите тесто в кондитерский шприц, но если его нет у вас — у меня есть решение:

🔥 ЛАЙФХАК 2: вместо кондитерского шприца можно использовать пакет-слайдер. Просто отрежьте уголок, и очень удобно будет накладывать тесто в формы.

Наполните 2/3 формочки, выпекайте при 180 градусах 20 минут. Или проверьте готовность зубочистками — духовки все выпекают по-разному.

КРЕМ-ДЕКОР:

– Крем-сыр — 200 гр
– Масло сливочное (комп. темп.) — 60 гр
– Сахарная пудра — 40 гр

Все ингредиенты взбить венчиком или блендером до плотных пиков.

КЛЮКВА НАЧИНКА (КЮЛИ)

– Клюква с/м — 160 г
– Сахар — 60 гр
– Пектин — 5 гр

Все смешать в кастрюле, довести до кипения и проварить ещё 3-5 минут.
Пробить погружным блендером, процедить через сито.
Далее вам нужно сделать конвертик из пергамента, который не пропустит влагу.

Далее как на видео: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из клюквы, а сверху рисуем красивые сердечки кремом.

Клюкву можно заменить на любую другую ягоду 🙌

Сохраняйте рецепт, готовьте любимым, и с праздником вас", — поделился рецептом Эктор Хименес-Браво.

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