Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является уже 11 сезонов главным судьей кулинарного шоу "МастерШеф". Также он прославился как известный шеф-повар и ресторатор. Как известно, скоро состоится День Влюбленных, который отмечают 14 февраля. В честь этого Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал новое видео. На кадрах он показал, как можно порадовать родных людей, с помощью несложного, но красивого и вкусного рецепта кексов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"ШОКОЛАДНЫЕ СЕРДЕЧКИ-КЕКСИКИ ДЛЯ ЕГО СЕРДЦА ❤️



Идеальные шоколадные кексы 😍

Внутри они мягкие, а снаружи хрустящие — как брауни.



Ингредиентов будет много, так что давайте по порядку:



КЕКСЫ:



– Яйцо — 2 шт

– Сахар — 150 гр

– Масло сливочное — 100 гр

– Сливки 35% — 100 гр

– Мука — 110 гр

– Какао — 50 гр

– Разрыхлитель — 5 гр



Масло комнатной температуры растереть с сахаром, ввести все жидкие ингредиенты, смешать. Ввести муку, какао, разрыхлитель, смешать до однородности.



Тесто нужно расфасовать по формочкам в форме сердечек.



Если у вас нет формочек в форме сердца — не беда, ловите:



🔥 ЛАЙФХАК 1: чтобы сделать форму сердечка — накатайте шарики из фольги и вставьте их в железную форму для кексов — смотрите на видео, это очень легко 😌



Переложите тесто в кондитерский шприц, но если его нет у вас — у меня есть решение:



🔥 ЛАЙФХАК 2: вместо кондитерского шприца можно использовать пакет-слайдер. Просто отрежьте уголок, и очень удобно будет накладывать тесто в формы.



Наполните 2/3 формочки, выпекайте при 180 градусах 20 минут. Или проверьте готовность зубочистками — духовки все выпекают по-разному.



КРЕМ-ДЕКОР:



– Крем-сыр — 200 гр

– Масло сливочное (комп. темп.) — 60 гр

– Сахарная пудра — 40 гр



Все ингредиенты взбить венчиком или блендером до плотных пиков.



КЛЮКВА НАЧИНКА (КЮЛИ)



– Клюква с/м — 160 г

– Сахар — 60 гр

– Пектин — 5 гр



Все смешать в кастрюле, довести до кипения и проварить ещё 3-5 минут.

Пробить погружным блендером, процедить через сито.

Далее вам нужно сделать конвертик из пергамента, который не пропустит влагу.



Далее как на видео: ложкой вынимаем серединку кекса, в освободившееся место кладем соус из клюквы, а сверху рисуем красивые сердечки кремом.



Клюкву можно заменить на любую другую ягоду 🙌



Сохраняйте рецепт, готовьте любимым, и с праздником вас", — поделился рецептом Эктор Хименес-Браво.

Ранее сообщалось, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво попал впросак перед украинцами: "После такого видео..."

Politeka рассказывала, Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт своего любимого и вкусного супа: "Подаем с ароматной..."

Также, новое видео с возлюбленной Хименеса-Браво, чье имя он скрывает, наделало шума: "Это, похоже, Катерина"