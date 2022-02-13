Как сообщает Politeka.net, группа Kalush Orchestra заняла второе место на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2022" с песней "Стефания". Они остались недовольны результатом и грозяться пойти в суд, ведь считают себя победителями.
Видео с конфликтом появилось в сети (чтобы его посмотреть доскрольте до конца).
После завершения трансляции национального отбора солист группы рэпер Олег Псюк нашел члена жюри Ярослава Лодыгина и предъявил ему претензии. Он обвинил организаторов отбора в фальсификации и подделке результатов.
Ярослав Лодыгин пообещал проверить результаты голосования еще раз. При этом он уверяет, что они достоверны и никаких фальсификаций не могло быть. Член жюри также заявил, что результаты голосования будут обнародованы, если компания PwC, отвечавшая за подсчет голосов, не будет против.
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Олег Псюк не успокоился после заверений Лодыгина и спросил у члена жюри, готовы ли организаторы к разбирательству в судебном порядке: "Встретимся в суде?". На что Лодыгин ответил утвердительно.
Участники группы дальше продолжили трансляцию из-за кулис и жаловались, что от них демонстративно "сбежали" организаторы и они не могут их найти.
Они также утверждали, что главный аудитор не захотела показать протокол с результатами голосования, и отмечали, что "эта история так просто не закончится".
Напомним, Wellboy огорошил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022.
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