Их претензии касаются возможной фальсификации голосования в пользу Алины Паш, которая в зрительском голосовании заняла второе место, что было достаточным для победы в целом.

Как сообщает Politeka.net, группа Kalush Orchestra заняла второе место на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2022" с песней "Стефания". Они остались недовольны результатом и грозяться пойти в суд, ведь считают себя победителями.

Видео с конфликтом появилось в сети (чтобы его посмотреть доскрольте до конца).

После завершения трансляции национального отбора солист группы рэпер Олег Псюк нашел члена жюри Ярослава Лодыгина и предъявил ему претензии. Он обвинил организаторов отбора в фальсификации и подделке результатов.

Ярослав Лодыгин пообещал проверить результаты голосования еще раз. При этом он уверяет, что они достоверны и никаких фальсификаций не могло быть. Член жюри также заявил, что результаты голосования будут обнародованы, если компания PwC, отвечавшая за подсчет голосов, не будет против.

Олег Псюк не успокоился после заверений Лодыгина и спросил у члена жюри, готовы ли организаторы к разбирательству в судебном порядке: "Встретимся в суде?". На что Лодыгин ответил утвердительно.

Участники группы дальше продолжили трансляцию из-за кулис и жаловались, что от них демонстративно "сбежали" организаторы и они не могут их найти.

Они также утверждали, что главный аудитор не захотела показать протокол с результатами голосования, и отмечали, что "эта история так просто не закончится".

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