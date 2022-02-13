Як передає Politeka.net, Wellboy під час свого виступу на сцені Нацвідбору на Євробачення 2022 присів на дівчат, які зобразили трон. (Щоб подивитися номер-прскролльте вниз)

Тіна Кароль, коментуючи виступ сказала, що їй такий елемент номера не дуже сподобався і його варто поміняти.

Режисер, радіоведучий та член правління Суспільного Ярослав Лодигін звинуватив учасника в об'єктивізації жінки.

"Якби на Євробачення поїхали Гуси ми б повторили як мінімум успіх Андрія Данилка. Не сподобалася об'єктивізації жінок, такого не можна робити, абсолютно точно. І на Євробаченні теж. Це більше внутрішній продукт, ніж продукт на експорт", - заявив він.

Wellboy у прес-румі пояснив цей елемент постановки.

"Ми чомусь навіть не подумали про це. Це був художній образ. Дівчата-як трон. Вони були в таких красивих костюмах, як пелюстки соняшнику, теж виконували ДЕКОРАТИВНЕ завдання [в номері]. Якби я спеціально на них сів і сказав би " так, дівчата, сіли всі, а я на вас сідаю, як на трон» – ось це було б погано», – сказав Антон Вельбой.

Також за лаштунками шоу Wellboy вибачатися.

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