Артист Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, підтримав одного з учасників Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - успішний український артист і чоловік Наді Дорофєєвої. Зірка нещодавно випустив свій перший сольний альбом і дав перші сольні концерти, а тепер готується до виступів в Одесі. А до фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022" Дантес вирішив опублікувати сторіс, в якому розповів, кого буде підтримувати на проекті.

"Alina Pash - Тіні забутих предків", - можна підтримати Аліну. Я їй дуже респектую", - написав Володимир і додав обкладинку зі співачкою, де вказано все для підтримки молодої виконавиці.

Варто відзначити, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022" пройде вже сьогодні, 12 лютого. Крім Alina Pash у фіналі за право представити Україну змагатимуться Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Kalush і Wellboy. Фінал пройде в Центрі культури і мистецтва НАУ в Києві.

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