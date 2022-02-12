На Євробаченні-2022 Україну представить Alina Pash. Вона виступить у першому півфіналі 10 травня в італійському місті Турин з піснею «Тіні забутих предків». (Щоб подивитись виступ - прокручуйте вниз)

У Нацвідборі Alina Pash отримала 15 балів: 8 від суддів і 7 — від глядачів.

Після виступу Alina Pash ведуча шоу Маша Єфросиніна звернула увагу, що на очах у Джамали були сльози.

"Це було "вау". Це був той випадок, коли виконавець кожною нотою долучає тебе до пісні, навіть якщо ти не розумієш мови, ти розумієш емоцію», - сказала Джамала.

Зазначимо, реакція українців на перемогу Alina Pash у Нацвідборі виявилася неоднозначною.

"Відмінний результат", "вона виграє 100%", " ганьба, дно пробито. Це вперше, коли не хочеться вболівати за представника твоєї країни", - пишуть у мережі.

Як відомо, участь Alina Pash у Нацвідборі ознаменувалося скандалом. Глядачів обурило, що артистка виступала в анексованому Криму, а також їздила до Москви. Однак організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

Зазначимо, Євробачення - 2022 стане 66-м в історії конкурсу. На арені PalaOlimpico в італійському місті Турин цього року своїх учасників представить 41 країна.

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