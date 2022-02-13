Алла Пугачева и Максим Галки уже много лет строят отношения и воспитывают двойняшек, Лизу и Гарри, передает Politeka.net. Также у звезды есть старшая дочь Кристина Орбакайте, именно она позировала с мамой и отчимом, и со своей младшей дочкой Клавдией.
Кадр получился довольно милым, но сделан был давно, о чем свидетельствует летняя одежда всех присутствующих.
"Все вместе, дружная семья ☺️😍", - написали авторы поста в фан-группе.
Публикация быстро собрала более 5000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи Сети пришли к неожиданному выводу, заметив взгляд старшей дочки Аллы Пугачевой.
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"Красота🔥🔥🔥", "Это ни портрет 🤗аккаунт Лизы, она вам представляет свою семью😍хотите чтобы все под козырёк 😂", "На многих фотках Кристина очень холодна к Лизе и Гаррику - очень заметно…То ли не любит своих младших родственников???🤷♀️🤷♀️🤷♀️", "Что-то Кристина и Клава не очень счастливы. Кристина не очень хорошо смотрит на сестричку", - написали комментаторы.
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