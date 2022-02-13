Комментаторы не стали тянуть и засыпали ленту Потапа сообщениями. Многие считают, что группу Калуш просто слили, а другие встали на сторону Алины Паш.

Как сообщает Politeka.net, 12 февраля в Украине прошел Нацотбор на песенный конкурс "Евровидения-2022". Победительницей финального отбора стала Алина Паш.

Не смог обойти стороной это событие популярный артист Потап, который поделился своими мыслями после просмотра эфира.

Потапу понравилось, что на Нацотборе о себе заявили многие "молодые и свежие" ребята. Среди конкурсантов он назвал своих любимчиков, выделив несколько ярких музыкантов.

"Очень классные песни в Веллбоя, харизматичная Алина, очень нравится Роксолана и ребята из Калуша не подвели, радуюсь тому, как растет уровень исполнителей, конкурс это всегда конкуренция и повышение качества!", - отметил Потап и поинтерисовался у пользователей сети об их впечатлениях.

Комментаторы не стали тянуть и засыпали ленту Потапа сообщениями. Многие считают, что группу Калуш просто слили и именно они заслуживают победы. Другие встали на сторону Алины Паш и рады, что именно она будет представлять страну на конкурсе "Евровидения-2022".

"Калуша злили и это факт", "Злили половину нормальных", "Самый печальный и несправедливый отбор", "Чтобы не говорили, а Алина Паш достойна", "Слабовато, особенно в организации", - писали пользователи сети.

Напомним, Потап отважился на кардинальные перемены в жизни, кадры.

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