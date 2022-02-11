Як пише Politeka.net, Анна у 2021 році розійшлася з Олексієм Завгороднім, про що довгий час не розповідала і намагалася тримати всю інформацію подалі від преси. Причому зараз вона продовжує рідко говорити про себе і показувати особисті фото, що турбує шанувальників - вони цікавляться, куди пропала Анна останнім часом.

"Напевно перше, що мені потрібно зробити, це привітатися, так як досить давно не з'являлася ️ ️ ️ останнім часом знайомі стали говорити, що я зовсім пропала. Це все нескінченний потік роботи, який засмоктує (в хорошому сенсі цього слова), але я щаслива від цього.

Кожен день збираюся написати пост, скільки ми всього зробили за останній час, але додаються нові проекти і я думаю «все, ось поділюся з вами вже разом з новими» і так до нескінченності. Обіцяю собі і вам нарешті зробити це. Але не сьогодні 🤣 Так як робота займає більшу частину часу і я не встигаю робити важливі для себе речі, я вирішила кинути собі челлендж. Нарешті взяла аскезу» - висловилася Ганна.

Також вона розповіла, що аскеза – це коли хтось добровільно позбавляє себе якихось певних благ, або робиш щось, що здається досить складним.

"Так як у мене не вистачає часу на спорт (страждаю від цього сильно), взяла аскезу на біг/ходьбу по 6 км в день. У разі невиконання з важливих обставин-покарання, яке Ти сам собі придумуєш і воно повинно бути складніше, ніж те, на що ти взяв аскезу. А якщо пропускаєш усвідомлено - починаєш все заново, але тільки 12 км (в моєму випадку). Не вийшло до роботи-Встигни до 00: 00 виконати (як вчора, наприклад, але так пізно бігати - це пекло, зі сльозами на очах 😂)».

Ми також писали, екс-дружина Позитив працювала на телебаченні, дизайнером, а також розвиває власний бренд одягу. Як відомо, Андрійчук у тісних відносинах з Настею Каменських. Ганна також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу вирішила показати, хто їй заважає спати.

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