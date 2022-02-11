Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Нещодавно стало відомо, що вона разом з Потапом стала ведучою "Ліпсінк баттл". З цього приводу Нікітюк вирішила розповісти, чим буде радувати українців.

"По-перше, мною, а по-друге, мною і Потапом, тому що такого крутого партнера у мене ще не було! А по-третє, тому що таку кількість зірок як тут можна побачити в безхмарну погоду на небі та то в Намібії",- поділилася Леся Нікітюк.

Також Потап поділився емоціями щодо нового сезону.

"Це буде феєрично. А якби я сам був учасником, то спародіював би Миколу Мозгового", — поділився Потап.

Також, Нікітюк розповіла про свої переживання перед початком сезону.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під публікацією: "Лесі багато", "Ви супер", "Ви кращі", "Знову Леся Нікітюк? А, крім неї хтось ще є??? Жах", "Де Тіна Кароль?".

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