Андрей Рыбак со своей возлюбленной часто вместе проводят время и постят совместные снимки. На днях парочка пришла в ресторан в необычных нарядах.

Как сообщает Politeka.net, Андрей Рыбак вошел в тройку полуфиналистов шоу "Холостячка". Но Ксения Мишина решила расстаться с парнем из-за его двуличности - он не мог опредилиться, ведь обещал другой девушке вернуться и быть с ней.

В итоге он ушел с проекта и помирился с Алиной - так зовут избранницу Андрея. Они часто вместе проводят время и постят совместные снимки. На днях парочка пришла в ресторан в необычных нарядах.

Молодая парочка выбрала для похода в ресторан удобные повседневные костюмы в спортивном стиле. Андрей примерял толстовку, штаны-шаровары и шлепанцы. Весь ансамбль был выполнен в черном цвете. Его девушка Алина выбрала похожий наряд, но ее толстовка была украшена яркой надписью. А вместо шароваров выбрала расклешенные брюки.

"Пришли в ресторан. Что-то выдает, что я из села?", - поинтерисовался он в подписи к фото.

Стоит отметить, что кафе вправе разработать и применить внутреннюю систему правил поведения для гостей, даже если посетитель не всегда с ними согласен.

Если вы пришли в кафе и увидели, что, по правилам заведения, сюда не пускают в кроссовках, значит, это условие договора, которое нужно соблюдать.

Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак решил рассказать о своей взрослой жизни.

Как сообщала Politeka, экс-участник "Холостячки" Рыбак рассказал, как его "обманула" самая важная женщина.

Также Politeka писала, возлюбленная финалиста "Холостячки" Андрея Рыбака пофасонила в наряде из веревочек.