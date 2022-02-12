Півфіналіст шоу "Холостячка-1", гуморист Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, згадав, про що мріяв у дитинстві, і які надії виправдалися.

Андрій Рибак - гуморист, блогер, ведучий заходів, і друг переможця "Холостячки-1" Олександра Еллерта, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram він часто ділиться думками.

Цього разу гуморист поділився спогадом про дитинство і зізнався, про що мріяв.

"У дитинстві я думав, що дорослим бути круто і просто! Можна гуляти допізна, грати у відеоігри і пити багато газованої води! 😁



І ось, коли я виріс, виявилося, що допізна не особливо то й погуляєш - з ранку на роботу, а від газованої води печія! 😅



Добре хоч по відеоіграх все виправдалося! 😁", - написав Андрій Рибак.

На фото колишній учасник "Холостячки" позував біля телевізора, на якому йшов фільм "Один вдома".

"Як думаєте, що ми з юним Маколеєм побачили в журналі?! За найсмішніший варіант, розповім хто нова Холостячка!️",- написав друг Олександра Еллерта.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Клас😍 😍 😍", - написала дівчина гумориста Аліна Смирнова.

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