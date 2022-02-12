Андрій Рибак - гуморист, блогер, ведучий заходів, і друг переможця "Холостячки-1" Олександра Еллерта, повідомляє Politeka.net. У своєму Instagram він часто ділиться думками.
Цього разу гуморист поділився спогадом про дитинство і зізнався, про що мріяв.
"У дитинстві я думав, що дорослим бути круто і просто! Можна гуляти допізна, грати у відеоігри і пити багато газованої води! 😁
І ось, коли я виріс, виявилося, що допізна не особливо то й погуляєш - з ранку на роботу, а від газованої води печія! 😅
Добре хоч по відеоіграх все виправдалося! 😁", - написав Андрій Рибак.
На фото колишній учасник "Холостячки" позував біля телевізора, на якому йшов фільм "Один вдома".
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"Як думаєте, що ми з юним Маколеєм побачили в журналі?! За найсмішніший варіант, розповім хто нова Холостячка!️",- написав друг Олександра Еллерта.
Публікація швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"Клас😍 😍 😍", - написала дівчина гумориста Аліна Смирнова.
Нагадаємо, Рибак з "Холостячки" влаштував справжній екстрим зі своєю коханою
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