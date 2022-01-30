Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним українським гумористом, який спробував завоювати серце актриси Ксенії Мішиної на шоу"Холостячка". Але зірка вибрала Олександра Эллерта, з яким через деякий час розлучилася. Зате Рибак і Еллерт подружилися, разом проводять дозвілля, а також беруть участь у зйомках. не забуває Андрій і про Instagram, де цього разу показав, як його "обдурили" в дитинстві.
На відео Рибак показав тільки своє обличчя, демонструючи, що нічого не зрозумів.
"Мама завжди говорила:"виростеш - зрозумієш". І ось ти виріс, але так ніхрена і не зрозумів", - було написано у відео.
"А ви зрозуміли, якщо так, то напишіть", - було написано в пості.
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Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Ти просто ще не виріс", " Так, Життя таке. Непередбачувано ти можеш бути в ж..", "Коли з'являться дітки тільки тоді зрозумієш".
Нагадаємо, кохана фіналіста "Холостячки" Андрія Рибака пофасонила в наряді з мотузочок
А ще Politeka писала, що екс-учасник і друг Еллерта Андрій Рибак розповів про недугу, який його підкосив
Також Politeka повідомляла, що Андрій Рибак з "Холостячки" несподівано виявив себе на сайті знайомств