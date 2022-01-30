Колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак, друг переможця проекту Олександра Еллерта, показав, як його" обдурила " найголовніша жінка життя.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним українським гумористом, який спробував завоювати серце актриси Ксенії Мішиної на шоу"Холостячка". Але зірка вибрала Олександра Эллерта, з яким через деякий час розлучилася. Зате Рибак і Еллерт подружилися, разом проводять дозвілля, а також беруть участь у зйомках. не забуває Андрій і про Instagram, де цього разу показав, як його "обдурили" в дитинстві.

На відео Рибак показав тільки своє обличчя, демонструючи, що нічого не зрозумів.

"Мама завжди говорила:"виростеш - зрозумієш". І ось ти виріс, але так ніхрена і не зрозумів", - було написано у відео.

"А ви зрозуміли, якщо так, то напишіть", - було написано в пості.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ти просто ще не виріс", " Так, Життя таке. Непередбачувано ти можеш бути в ж..", "Коли з'являться дітки тільки тоді зрозумієш".

Нагадаємо, кохана фіналіста "Холостячки" Андрія Рибака пофасонила в наряді з мотузочок

А ще Politeka писала, що екс-учасник і друг Еллерта Андрій Рибак розповів про недугу, який його підкосив

Також Politeka повідомляла, що Андрій Рибак з "Холостячки" несподівано виявив себе на сайті знайомств



