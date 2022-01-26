Відомий комік і шоумен Андрій Рибак, який брав участь у шоу "Холостячка" показав новий образ своєї дівчини.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український комік, зірка "Ліги сміху" і учасник шоу "Холостячки" першого сезону став популярним саме після фіналу проекту. Мучжина не залишився з головною героїнею Ксенією Мішиной, але зберіг з нею дружні стосунки.

Після шоу він повернувся назад до своєї дівчини, з якою зустрічався раніше. Зараз пара знаходиться в тривалих і серйозних відносинах. Нерідко Андрій тепер показує різні моменти зі своїх буднів або розповідає про випадки на роботі.

Цього разу він показав незвичний образ своєї дівчини Аліни і запропонував вгадати, куди вона збирається їхати.

"У Мексику, в Єгипет, В Нетішин, в Кирилівку. Куди збирається Аліна?".

Також Instagram-сторіс Рибак опублікував скріншот зі сторінки якогось 35-річного Ігоря, який шукає знайомства, використовуючи фото Андрія.

Відзначимо, що після "Холостячки" Андрій вже знайшов свою любов, обраницею коміка стала красуня Аліна. Пара тривалий час зустрічається, а нещодавно вони разом з'їздили на відпочинок в Дубай, звідки ділилися романтичними фотографіями. Так, що використовувати Тіндер рибалка не став би.

Нагадавши, Екс-учасник "Холостячки" Рибак, повернувшись з Дубая, показав довгоочікувану зустріч: "не бачилися тиждень".

Як повідомляла Politeka, Екс-учасник "Холостячки" Рибак, одягнувшись не по погоді, розсмішив виглядом: кадри.

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