Как пишет Politeka.net, 16-летняя дочь Оли Поляковой Маша начала вести социальные сети с юного возраста и успела прославиться в сети. Девушку не смущают хейтеры или неоднозначные высказывания о ней, она не реагирует на критику, поэтому продолжает публиковать то, что ей нравится.

Обычно Маша также снимает Тик-Токи, чтобы показать разные забавные моменты из жизни или рассказать о том, как проходят ее будни. Не обходится и без комичных кадров из отдыха, куда она летает вместе с матерью. Также Маша старается следовать трендам и повторяет разные челленджи и идеи в своих видео

В этот раз она в ироничной форме показала две свои стороны. Практически в два часа ночи девушка попросила: «Подарите снотворное».

И записала видео, в котором танцевала в дверном проеме при свете лампы, а потом уже во тьме, где был виден только ее силуэт.

Ранее девушка раскрыла, что отношения с математикой у нее не складываются. Такой вывод можно сделать из ее нового видео. На кадрах Маша с безумным от счастья взглядом эмоционально жестикулирует под наложенное сверху аудио.

«Цифры ударили в голову…Я получил то, что для меня было недосягаемо на протяжении всей жизни», - «произносит» Полякова.

В подписи она пояснила, что впервые получила нормальную оценку за контрольную по математике.

Напомним, Полякова показала роскошный ужин с лобстером и креветками, а младшую дочь "обделила".

Как сообщала Politeka, 16-летнюю дочь Оли Поляковой раскритиковали за провальный фотошоп в мини-купальнике.

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха.