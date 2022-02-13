Как сообщает Politeka.net, Андрей Рыбак, который вошел в тройку полуфиналистов шоу "Холостячка", любит смешить пользователей сети и частенько постит забавные видео. Не стало исключением новое видео комика и ведущего.
На новом видео Андрей Рыбак стоит перед зеркалом в уборной с телефоном в руке. Начинает играть зажигательная музыка и комик движется из стороны в сторону, пританцовывая на месте. Кадры сменяются и перед камерой уже стоит другой парень, который стал звездой сети после своего танца перед зеркалом. Именно за ним решил повторить Андрей Рыбак.
"Кайфую как этот парнишка!😂 И вам советую! Как настроение?", - поинтерисовался ведущий у пользователей сети.
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Что примечательно, Андрей танцует в брендовой футболке, которую комику подарила актриса Ксения Мишина в четвертом выпуске "Холостячки". Ксюша сделала ему этот подарок на день рождения, но он не особенно его тогда оценил. Хотя, похоже, расстаться с подарком от Мишиной он не захотел.
Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак решил рассказать о своей взрослой жизни.
Как сообщала Politeka, экс-участник "Холостячки" Рыбак рассказал, как его "обманула" самая важная женщина.
Также Politeka писала, возлюбленная финалиста "Холостячки" Андрея Рыбака пофасонила в наряде из веревочек.