Известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей Национального отбора на Евровидение-2022, представила собственную коллекцию одежды, которую уже можно приобрести.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летняя популярная украинская певица, телеведущая и актриса Тина Кароль, которая была судьей Национального отбора на Евровидение-2022, опубликовала новое фото.

Кароль мило улыбалась в камеру. Певица была одета в оливковый костюм собственного дизайна.

Продажи одежды от Тины Кароль уже стартовали.

Напомним, что недавно Тина Кароль появилась на съемках нового шоу "Игры талантов", куда пришла в стильном черном корсете с полупрозрачными вставками.

Заметим, что Кароль любит стильно одеваться и часто радует своих фанатов все новыми и новыми образами и получает много комплиментов.

Ранее Politeka сообщала, что Wellboy ошеломил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022: "Этого делать нельзя".

Напомним, что Тина Кароль со значительным вырезом поразила зрителей Нацотбора на Евровидение: "Очень женственная".

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится: кадры.