Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 37-летняя популярная украинская певица, телеведущая и актриса Тина Кароль, которая была судьей Национального отбора на Евровидение-2022, опубликовала новое фото.
Кароль мило улыбалась в камеру. Певица была одета в оливковый костюм собственного дизайна.
Продажи одежды от Тины Кароль уже стартовали.
Напомним, что недавно Тина Кароль появилась на съемках нового шоу "Игры талантов", куда пришла в стильном черном корсете с полупрозрачными вставками.
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Заметим, что Кароль любит стильно одеваться и часто радует своих фанатов все новыми и новыми образами и получает много комплиментов.
Ранее Politeka сообщала, что Wellboy ошеломил постановкой в финале Нацотбора на Евровидение 2022: "Этого делать нельзя".
Напомним, что Тина Кароль со значительным вырезом поразила зрителей Нацотбора на Евровидение: "Очень женственная".
Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится: кадры.