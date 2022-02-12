Відома співачка Тіна Кароль стала суддею Нацвідбору на Євробачення-2022 і прийшла на ефір в розкішному образі, фанати в захваті.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка стала суддею Нацвідбору на Євробачення-2022, з'явилася на зйомках прямого ефіру фіналу в розкішному образі. Знімок з цього ефіру опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

Як видно, Тіна відображена за суддівським столом Нацвідбору, деякі відзначили в коментарях, що тут вона схожа на вчительку. Для ефіру артистка вибрала елегантне чорне плаття з відкритим декольте, свій образ вона доповнила витонченим намистом. Її волосся розпущене в красивій укладанні з м'якими хвилями, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до фотографії Кароль написали: "Яка красива". Користувачі тут же почали коментувати нове фото співачки: "Красуня", "Красуня", "Дуже жіночна", "Вчителька чиєїсь мрії", "Божественна краса", "Найкрасивіша", "Нічого не змінилося з часів Нацвідбору 2020. Тіна виглядає так само, як і 2 роки тому", "Шикарна", "Дуже красива", "Принцеса, дуже любимо".

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