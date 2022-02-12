Як пише Politeka.net, Тіна Кароль стала частіше показувати в Instagram різні моменти зі своїх буднів. Також артистка почала показувати подарунки, які вражають її своєю красою - картини, малюнки, вироби, зроблені дівчатками з її фан-клубу.

Іноді Тіна показує і себе на коротких роликах, інтригуючи модними нарядами. Наприклад, темно-коричневе плаття зі шкіри і яскравий макіяж в нюдових тонах перетворив виконавицю. У ролику вона захопилася картиною з собою і помітила, що їй подобається бути різною.

До слова, раніше Кароль не спілкувалася з аудиторією і не говорила про себе. Більш того, про життя і сина Тіна теж не говорила, але в останній рік зірка стала більш відкритою і готовою до спілкування.

Раньше Кароль продемонструвала і досить спокусливий образ в чорній піжамі, позуючи перед дзеркалом. А також зробила кілька записів у студії:

"Ще разок тебе вдихну про запас... Це як пісня на біс, або ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі і почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво - це факт. У березні Побачимося. Ваша Ти» - написала Кароль.

Нагадавши, ведучого Остапчука попередили про наслідки пародії на Тіну Кароль.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль працюватиме з Поплавським, несподівана звістка і фото.

Також Politeka писала, що Кароль, Нікітюк, Мішина і не тільки, українці обрали головну "холостячку" країни.